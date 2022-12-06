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Вынужденное решение – датчане стали меньше и реже питаться

06 декабря 2022 12:20
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Новости Дании. Датчане стали есть меньше и реже. О том, что жители страны меняют свои пищевые привычки, говорят данные опроса, проведенного по заказу Министерства продовольствия страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вынужденное решение – датчане стали меньше и реже питаться-1

Переход на здоровое питание – решение вынужденное. Худеть людей заставляет инфляция – из-за резкого скачка цен на продукты питания и напитки многие вынуждены умерить аппетиты. Как выяснилось, более 20 % семей признались, что в целях экономии иногда полностью пропускают прием пищи. Как утверждают эксперты, такая тенденция ведет к продовольственной бедности датчан.

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# Экономический кризис # Новости Дании # Фотофакт

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