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Учёные нашли новую способность черепах – они разговаривают

06 декабря 2022 12:16
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Вот уже которое тысячелетие черепахи и человек сосуществуют на одной планете. Ученым только сейчас пришло в голову проверить, разговаривают эти животные или нет. Ранее считалось, что черепахи – молчаливые, как рыбы и улитки. Новое исследование опровергает это. Ученые из Цюрихского университета наблюдали с микрофонами за 50 видами черепах.

Учёные нашли новую способность черепах – они разговаривают-1

Оказалось, что они общаются, но настолько тихо, что человеку этого звука не услышать. Эти животные используют свой тихий голос в двух случаях. Первый – еще внутри яйца колония черепашек передает информацию друг другу о том, что они готовы вылупиться. Это помогает им выбраться из суши в воду без рисков. Второй – когда взрослая черепаха ищет партнера для продолжения рода.

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