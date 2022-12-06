Учёные нашли новую способность черепах – они разговаривают

Вот уже которое тысячелетие черепахи и человек сосуществуют на одной планете. Ученым только сейчас пришло в голову проверить, разговаривают эти животные или нет. Ранее считалось, что черепахи – молчаливые, как рыбы и улитки. Новое исследование опровергает это. Ученые из Цюрихского университета наблюдали с микрофонами за 50 видами черепах.

Оказалось, что они общаются, но настолько тихо, что человеку этого звука не услышать. Эти животные используют свой тихий голос в двух случаях. Первый – еще внутри яйца колония черепашек передает информацию друг другу о том, что они готовы вылупиться. Это помогает им выбраться из суши в воду без рисков. Второй – когда взрослая черепаха ищет партнера для продолжения рода.

*На правах рекламы.