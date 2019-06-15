Выброс пепла на 7 км в высоту! В Индонезии проснулся вулкан. Видеофакт

В Индонезии проснулся вулкан. Синабунг не на шутку напугал местных жителей. Выброс пепла достиг семи километров в высоту, рассказали в программе «Плюс-минус» .

По словам учёных, это извержение – самое крупное, которое когда-либо здесь фиксировали.

Синабунг, напомню, проснулся после 400-летнего затишья девять лет назад.

Кратковременные дожди и грозы местами. Синоптики рассказали о погоде на неделю