Выброс пепла на 7 км в высоту! В Индонезии проснулся вулкан. Видеофакт

В Индонезии проснулся вулкан. Синабунг не на шутку напугал местных жителей. Выброс пепла достиг семи километров в высоту, рассказали в программе «Плюс-минус».
В Индонезии проснулся вулкан. Синабунг не на шутку напугал местных жителей. Выброс пепла достиг семи километров в высоту, рассказали в программе «Плюс-минус».
По словам учёных, это извержение – самое крупное, которое когда-либо здесь фиксировали.
Синабунг, напомню, проснулся после 400-летнего затишья девять лет назад.
Кратковременные дожди и грозы местами. Синоптики рассказали о погоде на неделю