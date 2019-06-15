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Выброс пепла на 7 км в высоту! В Индонезии проснулся вулкан. Видеофакт

15 июня 2019 18:42
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В Индонезии проснулся вулкан. Синабунг не на шутку напугал местных жителей. Выброс пепла достиг семи километров в высоту, рассказали в программе «Плюс-минус». 

Выброс пепла на 7 км в высоту! В Индонезии проснулся вулкан. Видеофакт-1

Выброс пепла на 7 км в высоту! В Индонезии проснулся вулкан. Видеофакт-3

Выброс пепла на 7 км в высоту! В Индонезии проснулся вулкан. Видеофакт-5

По словам учёных, это извержение – самое крупное, которое когда-либо здесь фиксировали.

Синабунг, напомню, проснулся после 400-летнего затишья девять лет назад.

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