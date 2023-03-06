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ВВС Великобритании и Германии будут совместно патрулировать небо над Эстонией

06 марта 2023 06:13
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НАТО продолжает наращивать военное присутствие на востоке. ВВС Великобритании и Германии будут совместно патрулировать небо над Эстонией. Это их первые совместные миссии в рамках Альянса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВВС Великобритании и Германии будут совместно патрулировать небо над Эстонией-1

По словам министра обороны Великобритании, патрулирование станет демонстрацией силы и единства НАТО, а также позволит обеспечить безопасность неба над Европой и усилить присутствие Альянса в Восточной Европе. Кроме того, в ближайшее время еще около 300 британских военнослужащих будут направлены в Эстонию, чтобы руководить миссией по охране воздушного пространства. В течение четырех месяцев ее также выполнят истребители военно-воздушных сил Германии. Ожидается, что военные самолеты будут вместе подниматься на перехват под контролем НАТО.

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# НАТО # Бен Уоллес # Фотофакт

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