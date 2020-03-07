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Вулканологи опасаются: в Мексике произошло очередное землетрясение

07 марта 2020 14:17
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Новости Мексики. В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,5. Подземные толчки ощущались на северо-востоке страны рядом с границей с США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вулканологи опасаются: в Мексике произошло очередное землетрясение-1

Эпицентр стихии находился в 47 километрах от города Мехикали, где проживает почти 700 тысяч человек. Данных о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Вулканологи опасаются: в Мексике произошло очередное землетрясение-4

Участившиеся в Мексике землетрясения вызывают опасения вулканологов. Ученые не исключают, что подземные толчки могут привести к извержению некоторых вулканов.

Вулканологи опасаются: в Мексике произошло очередное землетрясение-7

# Землетрясение в Мексике # Фотофакт

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