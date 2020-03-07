Вулканологи опасаются: в Мексике произошло очередное землетрясение

Новости Мексики. В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,5. Подземные толчки ощущались на северо-востоке страны рядом с границей с США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эпицентр стихии находился в 47 километрах от города Мехикали, где проживает почти 700 тысяч человек. Данных о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступало.