Из-за взрыва у посольства США в Тунисе пострадали пять сотрудников. Подрывники скончались на месте

Новости Туниса. В Тунисе прогремел взрыв у посольства США. Пострадали пять сотрудников органов безопасности. Их доставили в больницу с ранениями различной степени тяжести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взрыв устроили два террориста-смертника. Они подъехал к американскому диппредставительству на мотоцикле и около патруля привели бомбу в действие. Оба боевика скончались на месте.