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Из-за взрыва у посольства США в Тунисе пострадали пять сотрудников. Подрывники скончались на месте

06 марта 2020 17:16
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Новости Туниса. В Тунисе прогремел взрыв у посольства США. Пострадали пять сотрудников органов безопасности. Их доставили в больницу с ранениями различной степени тяжести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за взрыва у посольства США в Тунисе пострадали пять сотрудников. Подрывники скончались на месте-1

Взрыв устроили два террориста-смертника. Они подъехал к американскому диппредставительству на мотоцикле и около патруля привели бомбу в действие. Оба боевика скончались на месте.

Из-за взрыва у посольства США в Тунисе пострадали пять сотрудников. Подрывники скончались на месте-4

Район происшествия оцеплен полицией. Правоохранители проводят расследование по факту случившегося.

Из-за взрыва у посольства США в Тунисе пострадали пять сотрудников. Подрывники скончались на месте-7

# Взрыв # Фотофакт

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