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Не договорились. Переговоры ОПЕК в Вене закончились провалом

07 марта 2020 13:04
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Новости мира. В Вене переговоры ОПЕК завершились провалом. Участники Организации стран – экспортеров нефти и ее партнеры по итогам заседания не смогли договориться о продлении ограничений на добычу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не договорились. Переговоры ОПЕК в Вене закончились провалом-1

ОПЕК предлагала снизить объемы на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года. Однако Россия и Казахстан выступили против этого предложения. Москва, в частности, настаивала на продлении сделки только на второй квартал. Срок действующего соглашения ОПЕК истекает в конце марта 2020-го.

Не договорились. Переговоры ОПЕК в Вене закончились провалом-4

# Добыча нефти # Фотофакт

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