Не договорились. Переговоры ОПЕК в Вене закончились провалом

Новости мира. В Вене переговоры ОПЕК завершились провалом. Участники Организации стран – экспортеров нефти и ее партнеры по итогам заседания не смогли договориться о продлении ограничений на добычу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ОПЕК предлагала снизить объемы на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года. Однако Россия и Казахстан выступили против этого предложения. Москва, в частности, настаивала на продлении сделки только на второй квартал. Срок действующего соглашения ОПЕК истекает в конце марта 2020-го.