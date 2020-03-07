Кто по мнению Конгресса США виноват в крушениях Boeing 737 MAX

Новости мира. В Палате представителей Конгресса США считают, что за катастрофы с участием самолетов Boeing 737 MAX несет ответственность сама компания вместе с Федеральным авиационным управлением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению конгрессменов, катастрофы стали результатом ошибочного проектирования воздушного судна и невыполнения авиационным управлением своих обязанностей по их выявлению. Компания Boeing потеряла 5 млрд долларов из-за запрета 737 MAX Сочетание этих ошибок и привело к трагедиям.