Кто по мнению Конгресса США виноват в крушениях Boeing 737 MAX

Новости мира. В Палате представителей Конгресса США считают, что за катастрофы с участием самолетов Boeing 737 MAX несет ответственность сама компания вместе с Федеральным авиационным управлением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. В Палате представителей Конгресса США считают, что за катастрофы с участием самолетов Boeing 737 MAX несет ответственность сама компания вместе с Федеральным авиационным управлением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По мнению конгрессменов, катастрофы стали результатом ошибочного проектирования воздушного судна и невыполнения авиационным управлением своих обязанностей по их выявлению.
Компания Boeing потеряла 5 млрд долларов из-за запрета 737 MAX
Сочетание этих ошибок и привело к трагедиям.
Крушения самолетов модели Boeing 737 MAX в Индонезии и Эфиопии унесли жизни 346 человек.
Производство самолётов Boeing 737 MAX приостановят с января 2020 года
Причиной был назван сбой в работе новейшей компьютерной системы коррекции маневрирования.