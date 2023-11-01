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Вучич объявил о роспуске парламента Сербии и проведении досрочных выборов

01 ноября 2023 11:19
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Президент Сербии Александар Вучич подписал указ роспуске парламента и утвердил дату проведения внеочередных парламентских выборов в республике, пишет РИА Новости.

Обратившись к нации, Вучич сообщил, что им издан указ о роспуске Народной скупщины Республики Сербия. Однопалатный парламент был избран 3 апреля 2022 года. Известно, что уже определена дата внеочередных выборов депутатов – 17 декабря 2023 года.

30 октября правительством Сербии президенту было направлено предложение о роспуске Народной скупщины, а также о назначении даты проведения выборов в парламент республики.

# Международная политика # Александр Вучич

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