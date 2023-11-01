Ливни на севере Италии затопили Милан

Новости Италии. Север Италии оказался затоплен из-за сильных дождей. Под воду уходит даже знаменитый Милан. В Парме обрушился мост, а из-за высокой опасности схода оползней эвакуированы несколько десятков местных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во многих провинциях из-за упавших деревьев закрыты дороги. Сильные повреждения получили десятки домов, некоторые из них больше непригодны для жилья. Непогоду в Италию принес шторм. Синоптики предупреждают, что завтра, 2 ноября, будет еще хуже, так как ожидается ураганный ветер, скорость которого может достигать 100 километров в час.