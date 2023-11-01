Египет открыл КПП для приёма беженцев на границе с Газой

Израиль продолжает расширять наземную операцию в Газе. Ожесточенные бои идут в разных частях сектора. В Минобороны заявили, что сейчас там нет безопасных мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для приема иностранцев и раненых мирных жителей, желающих покинуть зону боев, Египет открыл единственный переход на границе с Газой. Ожидается, что только 1 ноября анклав покинут около 100 человек, но в ближайшие дни их число может возрасти до нескольких тысяч. Египетские власти подготовили для них большой полевой госпиталь. А машины скорой помощи въехали в сектор, чтобы эвакуировать тех, кто не может передвигаться самостоятельно.