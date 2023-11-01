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Египет открыл КПП для приёма беженцев на границе с Газой

01 ноября 2023 10:36
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Израиль продолжает расширять наземную операцию в Газе. Ожесточенные бои идут в разных частях сектора. В Минобороны заявили, что сейчас там нет безопасных мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Египет открыл КПП для приёма беженцев на границе с Газой-1

Для приема иностранцев и раненых мирных жителей, желающих покинуть зону боев, Египет открыл единственный переход на границе с Газой. Ожидается, что только 1 ноября анклав покинут около 100 человек, но в ближайшие дни их число может возрасти до нескольких тысяч. Египетские власти подготовили для них большой полевой госпиталь. А машины скорой помощи въехали в сектор, чтобы эвакуировать тех, кто не может передвигаться самостоятельно. 

Египет открыл КПП для приёма беженцев на границе с Газой-4

В ООН заявили, что жители Газы сейчас живут в условиях полной катастрофы общественного здравоохранения. Местные больницы не справляются с наплывом всех нуждающихся в помощи из-за отсутствия лекарств и электричества.

# Беженцы # Фотофакт

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