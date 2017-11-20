Второй тур выборов в Чили пройдет 17 декабря. Пока лидирует Себастьян Пиньера

Новости Чили. Чили готовится ко второму туру президентских выборов. Ни одному из кандидатов не удалось преодолеть необходимый для победы 50 % барьер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Таковы данные избирательной службы страны.
Новости Чили. Чили готовится ко второму туру президентских выборов. Ни одному из кандидатов не удалось преодолеть необходимый для победы 50 % барьер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Таковы данные избирательной службы страны.
Лидирует пока кандидат от правых сил, бывший президент Себастьян Пиньера. У него чуть более 36 % голосов. На втором месте – сенатор, придерживающийся левоцентристских позиций, Алехандро Гильиер, за которого свои голоса отдали почти 23 % избирателей.
Второй тур состоится 17 декабря.