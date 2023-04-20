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Человек-паук против! К демонстрантам во Франции присоединился известный персонаж

20 апреля 2023 06:08
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Новости Франции. Протесты из-за пенсионной реформы продолжаются во Франции. На этот раз к демонстрациям присоединился необычный персонаж Человек-паук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Человек-паук против! К демонстрантам во Франции присоединился известный персонаж-1

60-летний местный житель взобрался на 38-й этаж небоскреба в Париже, чтобы выразить свое несогласие с проводимой реформой. Путь до вершины занял около часа, при этом страховку мужчина решил не использовать. Свою акцию экстремал посвятил всем противникам пенсионной реформы. И они, похоже, идею оценили. Видео с Человеком-пауком в главной роли быстро расходится по социальным сетям.

# Акции протеста # Фотофакт

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