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​NASA опровергло сообщение Украины о падении спутника в районе Киева

20 апреля 2023 06:20
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Информацию о падении американского спутника в районе Киева в NASA назвали ложной, космический аппарат находится на орбите, пишет РИА Новости. 

Сообщается, что в украинских средствах массовой информации появилось сообщение о вспышке в небе над Киевом, которую руководитель Киевской городской администрации Попко связал с падением американского космического спутника. Вспышку над территорией Киева прокомментировал и глава офиса украинского президента Ермак. Он написал в соцсетях, что явление, которое наблюдали очевидцы, стало результатом работы украинской противовоздушной обороны, но после это сообщение было удалено.  

В NASA новость о падении спутника опровергли, отметив, что риски вреда кому-либо на нашей планете от этого космического аппарата крайне минимальны. 

# Технологии # Андрей Ермак

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