​NASA опровергло сообщение Украины о падении спутника в районе Киева

Информацию о падении американского спутника в районе Киева в NASA назвали ложной, космический аппарат находится на орбите, пишет РИА Новости.

Сообщается, что в украинских средствах массовой информации появилось сообщение о вспышке в небе над Киевом, которую руководитель Киевской городской администрации Попко связал с падением американского космического спутника. Вспышку над территорией Киева прокомментировал и глава офиса украинского президента Ермак. Он написал в соцсетях, что явление, которое наблюдали очевидцы, стало результатом работы украинской противовоздушной обороны, но после это сообщение было удалено.

В NASA новость о падении спутника опровергли, отметив, что риски вреда кому-либо на нашей планете от этого космического аппарата крайне минимальны.