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Поляки не верят в улучшение ситуации с ценами

04 августа 2023 12:29
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Новости Польши. Инфляция и рост цен – основные проблемы жителей Польши. Это доказывают соцопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Поляки не верят в улучшение ситуации с ценами-1

По их результатам рост цен на продовольствие жителей волнует больше всего, особенно, когда речь идет об основных продуктах питания. Так более 80 % поляков в большей степени ощутили рост цен. Половина из них уверена, что пострадала от этого. А на 35 % опрошенных это очень сильно повлияло. При этом в улучшение ситуации опрошенные не верят. Стоимость продолжит расти, уверены поляки.

# Экономический кризис # Новости Польши # Фотофакт

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