Поляки не верят в улучшение ситуации с ценами

По их результатам рост цен на продовольствие жителей волнует больше всего, особенно, когда речь идет об основных продуктах питания. Так более 80 % поляков в большей степени ощутили рост цен. Половина из них уверена, что пострадала от этого. А на 35 % опрошенных это очень сильно повлияло. При этом в улучшение ситуации опрошенные не верят. Стоимость продолжит расти, уверены поляки.