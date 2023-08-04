Путин подписал закон о повышении призывного возраста до 30 лет

Президент России Владимир Путин поддержал закон, меняющий в стране возраст призыва на военную службу с 18 до 30 лет, пишет РИА Новости.

Таким образом верхняя планка повышается на 3 года. Новые правила вступают в силу с 1 января 2024 года без какого-либо переходного периода. Изначально законопроект должен был установить границы возраста призыва с 21 до 30 лет, а также поэтапно вводить изменения для нижней границы возраста до 2026 года. Однако позднее поправки отменили изменения по нижнему пределу и переходному периоду.