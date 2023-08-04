Китай переживает сильнейшее наводнение. Погибли около 20 человек

Новости Китая. Китай переживает сильнейшее наводнение за 140 лет. К такому мнению пришли специалисты. Больше всего пострадали северные провинции Поднебесной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 20 человек погибли, почти 30 числятся пропавшими без вести. Из пострадавших регионов продолжается эвакуация жителей. Свои дома покинули несколько сотен тысяч человек. Тем временем синоптики не радуют прогнозами: по словам специалистов, паводковые воды могут отступать в течение месяца. Эта природная катастрофа застала жителей врасплох. Обычно в стране в это время стабильно теплая и сухая погода.