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Китай переживает сильнейшее наводнение. Погибли около 20 человек

04 августа 2023 12:15
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Новости Китая. Китай переживает сильнейшее наводнение за 140 лет. К такому мнению пришли специалисты. Больше всего пострадали северные провинции Поднебесной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Китай переживает сильнейшее наводнение. Погибли около 20 человек-1

Около 20 человек погибли, почти 30 числятся пропавшими без вести. Из пострадавших регионов продолжается эвакуация жителей. Свои дома покинули несколько сотен тысяч человек. Тем временем синоптики не радуют прогнозами: по словам специалистов, паводковые воды могут отступать в течение месяца. Эта природная катастрофа застала жителей врасплох. Обычно в стране в это время стабильно теплая и сухая погода.

# Природные катаклизмы # Новости Китая # Фотофакт

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