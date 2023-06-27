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ВСУ нанесли удар химическими боеприпасами по позициям ВС РФ под Соледаром

27 июня 2023 07:28
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ВС Украины ударили по позициям российских военных под Соледаром в ДНР запрещенными химическими боеприпасами. Об этом информирует подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, пишет ТАСС. 

По его словам, при детонации выделялся едкий дым. Он вызывает жжение кожного покрова, а при вдыхании – потерю сознания. Марочко отметил, что специалисты радиационной, химической, биологической защиты Российской Федерации устанавливают тип химического оружия, которое было использовано ВСУ.

Подполковник также отметил, что с начала текущего года российской стороной зафиксировано уже несколько фактов применения Украиной запрещенных боеприпасов. Так, в феврале ВСУ использовали химические боеприпасы на артемовском и соледарском направлениях, в марте – на артемовском и донецком.  

# Международная политика # Андрей Марочко

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