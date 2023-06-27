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Рогов: Киев рассматривает несколько сценариев провокации на Запорожской АЭС

27 июня 2023 06:43
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Ракетный удар или теракт – в числе рассматриваемых сценариев провокации на ЗАЭС со стороны киевских властей. Такое заявление сделал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, цитирует его РИА Новости. 

По словам Рогова, на фоне неудачного контрнаступления ВСУ в Киеве работают над сценариями по части Запорожской атомной станции. Провокация на ЗАЭС может стать продолжением террористических актов, которые киевский режим устроил на Каховской ГЭС и аммиакопроводе «Тальятти-Одесса». 

Сейчас киевский режим заранее предпринимает попытки обвинить российскую Федерацию в якобы готовящемся подрыве ЗАЭС. Но это утверждение опровергают даже представители МАГАТЭ, сказал Рогов. Он считает, что провокация со стороны Украины может быть исполнена до саммита Североатлантического альянса, который пройдет в середине июля текущего года. 

# Международная политика # Владимир Рогов

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