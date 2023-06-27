В Пхеньяне на митинге к 73-й годовщине начала Корейской войны звучали угрозы в адрес США нанести по ним удар

Новости КНДР. В КНДР прошли массовые антиамериканские акции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Пхеньяне на многолюдном митинге к 73-й годовщине начала Корейской войны демонстранты несли лозунги с призывом уничтожить США как «оплот мирового зла».

В адрес Вашингтона звучали и угрозы нанести удар, если тот не изменит свою политику, не прекратит военную активность в Тихоокеанском регионе, которая усиливает и без того напряженную обстановку на Корейском полуострове.