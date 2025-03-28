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ВСУ фактически уничтожили газоизмерительную станцию «Суджа» ударом HIMARS

28 марта 2025 10:27
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Киевский режим ударом HIMARS уничтожил газоизмерительную станцию «Суджа», что привело к сильному пожару. Об этом пишет РИА Новости.

«Энергообъект фактически уничтожен», – уточнили в ведомстве.

ВСУ фактически уничтожили газоизмерительную станцию «Суджа» ударом HIMARS-1

Фото: pixabay

Министерство обороны сообщило, что ВСУ продолжают наносить удары по российской энергетической инфраструктуре с применением БПЛА и HIMARS. 

Утром силы ПВО сбили 19 ударных украинских БПЛА в Саратовской области при попытке атаковать нефтеперерабатывающий завод.

# Армия # Оружие и боеприпасы

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