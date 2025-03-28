ВСУ фактически уничтожили газоизмерительную станцию «Суджа» ударом HIMARS

Киевский режим ударом HIMARS уничтожил газоизмерительную станцию «Суджа», что привело к сильному пожару. Об этом пишет РИА Новости.
«Энергообъект фактически уничтожен», – уточнили в ведомстве.
Киевский режим ударом HIMARS уничтожил газоизмерительную станцию «Суджа», что привело к сильному пожару. Об этом пишет РИА Новости.
«Энергообъект фактически уничтожен», – уточнили в ведомстве.
Фото: pixabay
Министерство обороны сообщило, что ВСУ продолжают наносить удары по российской энергетической инфраструктуре с применением БПЛА и HIMARS.
Утром силы ПВО сбили 19 ударных украинских БПЛА в Саратовской области при попытке атаковать нефтеперерабатывающий завод.