Столкновениями с полицией завершилась акция протеста в Венгрии
Новости Венгрии. Демонстрация против изменений в трудовом законодательстве, участие в которой принимали студенческие организации, началась мирно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Активисты прошли маршем по улицам Будапешта и вышли к зданию парламента.
Позже некоторые из протестующих стали бросать в правоохранителей бутылки и другие предметы. В ответ на действия дебоширов стражи порядка применили слезоточивый газ. Несколько человек получили травмы.
Напомним, парламент Венгрии проголосовал за внесение поправок в трудовое законодательство. Новые правила предполагают увеличение допустимого времени переработки до 400 часов в год, а также продление до трех лет периода, во время которого работодатели должны оплачивать сверхурочную работу.