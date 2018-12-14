Столкновениями с полицией завершилась акция протеста в Венгрии

Новости Венгрии. Демонстрация против изменений в трудовом законодательстве, участие в которой принимали студенческие организации, началась мирно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Активисты прошли маршем по улицам Будапешта и вышли к зданию парламента.

Позже некоторые из протестующих стали бросать в правоохранителей бутылки и другие предметы. В ответ на действия дебоширов стражи порядка применили слезоточивый газ. Несколько человек получили травмы.