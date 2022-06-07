Новости Китая. Проливные дожди вызвали масштабное наводнение на юге Китая. В некоторых местах уровень воды поднялся на два метра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Затоплены многие города и деревни. Спасатели не всегда могут быстро прийти на помощь, потому что дороги из-за оползней оказались под слоем грязи и камней. В пострадавших районах уже эвакуированы около тысячи человек. По оптимистичным прогнозам синоптиков, ситуация скоро изменится к лучшему. Сегодня-завтра дожди прекратятся, а вода сойдет.