Страны НАТО не могут набрать необходимое количество солдат для своих армий. Военнослужащие теперь предпочитают покинуть их ряды из-за опасной политики Альянса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во многих ведомствах на повестке дня встал вопрос о сохранении хотя бы уже существующего количества личного состава. По отчетам бундесвера, из состава немецких Вооруженных сил уволились более 2 тысяч человек. А в Минобороны Франции уже представили план по удержанию талантов, чтобы оставить военных на службе. Другие страны планируют реализовывать более жесткие меры.

Так, Хорватия думает о возобновлении обязательной военной службы, а Дания – добавить в призывные списки женщин. На фоне тотальной милитаризации Европы и постоянного увеличения финансирования оборонного сектора многие солдаты боятся возможного начала военного конфликта либо отправки в Украину.