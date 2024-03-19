Франция поддержала требование Польши ограничить импорт сельхозпродукции из Украины

Франция поддержала требование Польши ограничить поставки сельхозпродукции из Украины. Об этом сообщает американское издание Politico, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К общему мнению страны пришли во время встречи Макрона и Туска в Берлине в рамках трехсторонних переговоров. За счет этого Украина может потерять более миллиарда евро торгового дохода. Также совместная позиция Варшавы и Парижа может сорвать предстоящие переговоры по вопросу украинских агротоваров.

Франция и Польша как самые активные союзники Украины стали все больше задумываться об интересах в собственных экономиках. Власти наконец-то прислушались к выступлениям фермеров, которые третий месяц неустанно бьются за свое право на работу.