Молдова объявила посла РФ персоной нон грата и требует его высылки из страны

Молдова признала персоной нон грата сотрудника посольства РФ и требует, чтобы он уехал из страны в ответ на проведение выборов российского президента в непризнанном Приднестровье. Об этом пишет ТАСС.

Российского посла вызвали в МИД Молдовы, там ему был заявлен соответствующий протест.

С 2024 года Молдова ограничивает выборы только территорией посольства России в Кишиневе, однако в Приднестровье были созданы новые избирательные участки. В 2023 году Молдова уменьшила штат российского посольства, выгнав 45 сотрудников.

