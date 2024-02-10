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ВС РФ нанесли удар по офицерам в Харькове, которые праздновали назначение Сырского

10 февраля 2024 16:41
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Вооруженные силы России ударили по кафе в Харьковской области, где офицеры праздновали назначение Александра Сырского главнокомандующим. Об этом пишет РИА Новости.

Также в Харькове был нанесен удар по нефтебазе ВСУ, где хранилось горючее для военных машин Украины. В ходе атаки были разрушены склады и техника, в том числе цистерны с бензином и танки. 

Ранее, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского на пост главнокомандующего, заменив им Валерия Залужного. При этом ведущие западные СМИ отмечают, что солдаты очень не любят его за высокие потери и прозвали главкома «мясником» и «генералом 200».

# Международная политика # Валерий Залужный # Владимир Зеленский

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