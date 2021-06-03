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Впервые за 12 лет. В Израиле сформировали правительство без Нетаньяху

03 июня 2021 15:24
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Новости Израиля. В Израиле впервые за 12 лет сформировали правительство без Беньямина Нетаньяху, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые за 12 лет. В Израиле сформировали правительство без Нетаньяху-1

Соглашения о коалиции удалось достичь лидеру оппозиции. Именно на него была возложена такая задача после того, как действующий премьер не смог сформировать новый кабинет министров. Согласно договоренности на два года правительство возглавит глава правой партии «Ямина», затем место премьера займет нынешний лидер оппозиции.

Впервые за 12 лет. В Израиле сформировали правительство без Нетаньяху-4

Несмотря на то, что кабмин еще не утвержден и впереди голосование в Кнессете, многие встретили новость ликованием. На улицы вышли десятки противников Нетаньяху.

# Международная политика # Беньямин Нетаньяху # Фотофакт

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