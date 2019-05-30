Впервые в истории в Израиле пройдут повторные выборы в парламент

Новости Израиля. В Израиле впервые в истории пройдут повторные парламентские выборы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Произошло это из-за того, что премьер-министру Биньямину Нетаньяху не удалось сформировать коалицию в отведенный срок. В результате Кнессет был вынужден одобрить законопроект о самороспуске. Новые выборы состоятся 17 сентября.