Прямой эфир

Впервые в истории в Израиле пройдут повторные выборы в парламент

30 мая 2019 09:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Израиля. В Израиле впервые в истории пройдут повторные парламентские выборы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые в истории в Израиле пройдут повторные выборы в парламент-1

Произошло это из-за того, что премьер-министру Биньямину Нетаньяху не удалось сформировать коалицию в отведенный срок. В результате Кнессет был вынужден одобрить законопроект о самороспуске. Новые выборы состоятся 17 сентября.

Впервые в истории в Израиле пройдут повторные выборы в парламент-4

Напоминаем: парламентские выборы в Израиле прошли 9 апреля. По итогам голосования партия Нетаньяху «Ликуд» получила 35 из 120 парламентских кресел. Последний срок для создания правящей коалиции истек минувшей ночью.

# Международная политика # Биньямин Нетаньяху # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Шотландия проведёт повторный референдум о независимости от Соединённого Королевства
30 мая 2019 08:58

Шотландия проведёт повторный референдум о независимости от Соединённого Королевства

Столкновение катеров в Будапеште: 7 человек погибли, 19 пропали без вести
30 мая 2019 08:37

Столкновение катеров в Будапеште: 7 человек погибли, 19 пропали без вести

Новым президентом Латвии стал юрист Эгилс Левитс
29 мая 2019 14:21

Новым президентом Латвии стал юрист Эгилс Левитс