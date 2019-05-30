Впервые в истории в Израиле пройдут повторные выборы в парламент

Новости Израиля. В Израиле впервые в истории пройдут повторные парламентские выборы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Израиля. В Израиле впервые в истории пройдут повторные парламентские выборы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Произошло это из-за того, что премьер-министру Биньямину Нетаньяху не удалось сформировать коалицию в отведенный срок. В результате Кнессет был вынужден одобрить законопроект о самороспуске. Новые выборы состоятся 17 сентября.
Напоминаем: парламентские выборы в Израиле прошли 9 апреля. По итогам голосования партия Нетаньяху «Ликуд» получила 35 из 120 парламентских кресел. Последний срок для создания правящей коалиции истек минувшей ночью.