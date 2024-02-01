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Возле парламента Аргентины проходит акция протеста

01 февраля 2024 08:35
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Беспорядками и жесткими столкновениями с полицией сопровождается обсуждение в парламенте Аргентины экономических реформ нового руководства страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возле парламента Аргентины проходит акция протеста-1

Тысячи людей собрались в Буэнос-Айресе, требуя не принимать скандальный законопроект. Для разгона протестующих полиция применила все возможные средства: от слезоточивого газа и дубинок до бронемашин. Сообщается о нескольких задержанных.

В декабре издан чрезвычайный указ об экономических реформах, которые затрагивают все сферы и предполагают серьезное сокращение расходов. Эти меры вызвали недовольство граждан Аргентины.

# Акции протеста # Новости Аргентины

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