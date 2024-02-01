Возле парламента Аргентины проходит акция протеста

Беспорядками и жесткими столкновениями с полицией сопровождается обсуждение в парламенте Аргентины экономических реформ нового руководства страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи людей собрались в Буэнос-Айресе, требуя не принимать скандальный законопроект. Для разгона протестующих полиция применила все возможные средства: от слезоточивого газа и дубинок до бронемашин. Сообщается о нескольких задержанных.

В декабре издан чрезвычайный указ об экономических реформах, которые затрагивают все сферы и предполагают серьезное сокращение расходов. Эти меры вызвали недовольство граждан Аргентины.