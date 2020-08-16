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ВОЗ: за минувшие сутки зафиксирован максимальный рост количества заразившихся коронавирусом в мире

16 августа 2020 12:38
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Новости мира. Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу. За минувшие сутки зафиксирован максимальный рост количества заразившихся коронавирусом в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВОЗ: за минувшие сутки зафиксирован максимальный рост количества заразившихся коронавирусом в мире-1

Количество подтвержденных случаев инфицирования увеличилось почти на 300 тысяч – это максимальный прирост за время пандемии. Число смертей выросло почти на 10 тысяч. Первое место по количеству инфицированных по-прежнему занимает регион Северной и Южной Америки. Больше всего заболевших зарегистрировано в США. Далее следует Бразилия.

# Коронавирус # Фотофакт

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