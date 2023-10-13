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ВОЗ предупреждает о демографическом сдвиге в Европе в 2024 году

13 октября 2023 18:05
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Всемирная организация здравоохранения предупреждает о демографическом сдвиге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он произойдет уже в 2024 году, уверяют эксперты.

ВОЗ предупреждает о демографическом сдвиге в Европе в 2024 году-1

Так, согласно прогнозам, пенсионеров в Европе станет больше на четверть, а вот людей до 15 лет, наоборот, меньше. Эксперты Организации призывают страны ЕС уделить внимание именно молодым людям. В частности, их образу жизни и занятости. Безработица среди молодежи – популярная проблема в Евросоюзе. Так, в Испании зафиксировано рекордное число нетрудоустроенных людей в возрасте от 18-ти до 24-х.

# Международная политика # Фотофакт

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