ВОЗ предупреждает о демографическом сдвиге в Европе в 2024 году

Всемирная организация здравоохранения предупреждает о демографическом сдвиге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он произойдет уже в 2024 году, уверяют эксперты.

Так, согласно прогнозам, пенсионеров в Европе станет больше на четверть, а вот людей до 15 лет, наоборот, меньше. Эксперты Организации призывают страны ЕС уделить внимание именно молодым людям. В частности, их образу жизни и занятости. Безработица среди молодежи – популярная проблема в Евросоюзе. Так, в Испании зафиксировано рекордное число нетрудоустроенных людей в возрасте от 18-ти до 24-х.