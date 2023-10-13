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В США назвали мигрантов угрозой национальной безопасности

13 октября 2023 18:03
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В США назвали мигрантов угрозой национальной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране все чаще выражают обеспокоенность количеством переселенцев.

В США назвали мигрантов угрозой национальной безопасности-1

Как отметил экс-советник Дональда Трампа, за последние годы в Штаты прибыли порядка 10 миллионов человек. В стране вырос уровень преступности: чаще фиксируются магазинные кражи и взломы банкоматов. По данным полиции, нередко злоумышленники – граждане Марокко и Венесуэлы. Майкл Флинн винит в происходящем политику властей, в частности лидера Джо Байдена.

# Беженцы # Фотофакт

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