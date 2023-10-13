В США назвали мигрантов угрозой национальной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране все чаще выражают обеспокоенность количеством переселенцев.

Как отметил экс-советник Дональда Трампа, за последние годы в Штаты прибыли порядка 10 миллионов человек. В стране вырос уровень преступности: чаще фиксируются магазинные кражи и взломы банкоматов. По данным полиции, нередко злоумышленники – граждане Марокко и Венесуэлы. Майкл Флинн винит в происходящем политику властей, в частности лидера Джо Байдена.