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Армия Израиля готова к наступлению на боевиков ХАМАС – жителям северной Газы дали 24 часа на эвакуацию

13 октября 2023 17:51
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Седьмой день продолжается вооруженный конфликт Израиля и Палестины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С начала эскалации численность ЦАХАЛ – армии обороны Израиля – превысила 500 тысяч человек. Это в 3,5 раза больше, чем до мобилизации.

Армия Израиля готова к наступлению на боевиков ХАМАС – жителям северной Газы дали 24 часа на эвакуацию-1

Армия готова к полномасштабной наступательной операции против боевиков ХАМАС. В связи с этим Израиль дал жителям северной Газы 24 часа на эвакуацию.

Армия Израиля готова к наступлению на боевиков ХАМАС – жителям северной Газы дали 24 часа на эвакуацию-4

Регион накрыла гуманитарная катастрофа. Больницы не в состоянии принять новых пациентов, их число неуклонно растет, поскольку огонь не прекращается с обеих сторон. Сегодня под обстрелом боевиков ХАМАС север Израиля. Туда из Газы запускают ракеты большой дальности.

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# Международная политика # Фотофакт

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