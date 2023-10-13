Армия Израиля готова к наступлению на боевиков ХАМАС – жителям северной Газы дали 24 часа на эвакуацию

Седьмой день продолжается вооруженный конфликт Израиля и Палестины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С начала эскалации численность ЦАХАЛ – армии обороны Израиля – превысила 500 тысяч человек. Это в 3,5 раза больше, чем до мобилизации.