Полиция разогнала слезоточивым газом участников пропалестинского митинга в центре Парижа

Седьмой день продолжается вооруженный конфликт Израиля и Палестины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас к конфликту, жертвами которого стали почти 3 000 человек, приковано внимание всего мира. В разных странах проходят демонстрации в поддержку жителей противоорствующих регионов. Так, в Париже на пропалестинском митинге правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ для разгона демонстрантов.

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