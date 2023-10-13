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Полиция разогнала слезоточивым газом участников пропалестинского митинга в центре Парижа

13 октября 2023 17:50
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Седьмой день продолжается вооруженный конфликт Израиля и Палестины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас к конфликту, жертвами которого стали почти 3 000 человек, приковано внимание всего мира. В разных странах проходят демонстрации в поддержку жителей противоорствующих регионов. Так, в Париже на пропалестинском митинге правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ для разгона демонстрантов.

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# Международная политика

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