В мире число случаев заражения коронавирусом превысило 58 млн

Число случаев инфицирования COVID-19 в мире превысило 58 миллионов. Страны вводят все новые ограничения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Турции – комендантский час выходного дня. Он действует с 20:00 до 10:00. В стране за сутки зарегистрирован рекордный прирост случаев заболевания – свыше 5,5 тысячи. Великобритания со 2 декабря вернется к системе локальных ограничений. Сейчас в стране объявлен карантин.

Всемирная торговая организация призвала страны снизить торговые барьеры для лекарств в условиях пандемии.