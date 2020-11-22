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В мире число случаев заражения коронавирусом превысило 58 млн

22 ноября 2020 12:10
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Число случаев инфицирования COVID-19 в мире превысило 58 миллионов. Страны вводят все новые ограничения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В мире число случаев заражения коронавирусом превысило 58 млн-1

В Турции – комендантский час выходного дня. Он действует с 20:00 до 10:00. В стране за сутки зарегистрирован рекордный прирост случаев заболевания – свыше 5,5 тысячи. Великобритания со 2 декабря вернется к системе локальных ограничений. Сейчас в стране объявлен карантин.

Всемирная торговая организация призвала страны снизить торговые барьеры для лекарств в условиях пандемии.

# Коронавирус # Фотофакт

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