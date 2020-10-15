«Вот здесь хотели обедать. Осколки попали тут. Бог нас спас». Что сейчас происходит в Нагорном Карабахе

Достигнутое в Москве соглашение о прекращении огня стороны, кажется, соблюдать не намерены. Хотя и Баку, и Ереван заявляют о приверженности решения конфликта мирным путем.

Боевые действия не прекращаются вот уже третью неделю и ведутся по всей линии соприкосновения.

Армения и Азербайджан вновь заявляют об обстрелах в Нагорном Карабахе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако громкие заявления не подтверждаются на практике. Артиллерийские залпы продолжают превращать города в руины. Люди живут в страхе, ведь открыть огонь могут в любую минуту.

Вот здесь хотели обедать. Осколки! Я тут полежал так, а пуля попала здесь. Осколки попали здесь. Бог нас спас.

Хотим, чтобы наши дети, наши внуки хотя бы жили в мире. В мирное время жили, а не так, как мы. Это уже третья война и очень страшная. Хотя это не война, это террор.

Число пострадавших и раненых продолжает увеличиваться с каждым днем. Среди жертв как военные, так и гражданское население.

Мировое сообщество выступает за урегулирование конфликта путем переговоров и продолжает настаивать на немедленном прекращении огня.