Восемь человек погибли при теракте в полицейском участке в Индонезии

Новости Индонезии. Восемь человек погибли в результате теракта в индонезийской провинции Западная Ява, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вооруженный ножом мужчина напал на полицейский участок. Он активировал устройство, после чего прогремели два взрыва. Подозреваемый скончался на месте. Сейчас расследованием происшествия занимаются правоохранители. В районе перекрыто движение транспорта. На месте ЧП работают экстренные службы.