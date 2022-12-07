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Восемь человек погибли при теракте в полицейском участке в Индонезии

07 декабря 2022 08:52
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Новости Индонезии. Восемь человек погибли в результате теракта в индонезийской провинции Западная Ява, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Восемь человек погибли при теракте в полицейском участке в Индонезии-1

Вооруженный ножом мужчина напал на полицейский участок. Он активировал устройство, после чего прогремели два взрыва. Подозреваемый скончался на месте. Сейчас расследованием происшествия занимаются правоохранители. В районе перекрыто движение транспорта. На месте ЧП работают экстренные службы.

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# Теракт # Новости Индонезии # Фотофакт

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