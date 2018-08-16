Экстренная посадка российского самолета с туристами в Анталье: что известно

Новости Турции. Российский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Анкары. На борту самолета находилось 150 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По пути из Туниса в Ростов-на-Дону с двигателем Boeing возникли неполадки. Командир был вынужден запросить разрешение на приземление в ближайшей воздушной гавани. Лайнер успешно сел на запасном аэродроме. Все пассажиры целы и ожидают прибытия резервного борта. Неисправный самолет от полетов отстранили и отправили на проверку.