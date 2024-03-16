Один из вариантов предотвращения ядерного конфликта – победа России в СВО, пишет РИА Новости со ссылкой на военного корреспондента из США Рассела Бентли.

По мнению американского военкора, есть два пути, позволяющих миновать ядерный конфликт. Первый – победа Российской Федерации в специальной военной операции. Второй – ряд «внутренних революций» на Западе, в ходе которых «полностью свергнут фашистские и паразитические режимы, которые сейчас владеют и контролируют все страны НАТО».

Бентли предполагает, что первый вариант является более вероятным, однако, он выражает надежду, что произойдут оба варианта развития событий одновременно.