Военные ВСУ планируют создать радикальную партию для свержения киевского режима

Часть украинских военных, не поддерживающих киевский режим, планируют организовать радикальную партию с военным крылом для смещения власти, сообщается в переписке в закрытом чате ParaBelum. Об этом пишет РИА Новости.

Участники чата рассуждают о формировании партии, которая будет применять методы терроризма, начиная с расправ над депутатами Верховной рады.

В переписке принимают участие бывший стрелок 108-го горно-штурмового батальона Захаров Владимир Валерьевич, морпех Византий Василий Васильевич и боец ВСУ Черноиваненко Захар Николаевич.

Это происходит на волне конфронтации между прежним главкомом ВСУ Валерием Залужным и президентом Украины Владимиром Зеленским, закончившейся отставкой Залужного. На его место Зеленский назначил Александра Сырского, который имеет противоречивую известность среди украинских военных.