Прямой эфир

Военные ВСУ планируют создать радикальную партию для свержения киевского режима

12 марта 2024 08:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Часть украинских военных, не поддерживающих киевский режим, планируют организовать радикальную партию с военным крылом для смещения власти, сообщается в переписке в закрытом чате ParaBelum. Об этом пишет РИА Новости.

Участники чата рассуждают о формировании партии, которая будет применять методы терроризма, начиная с расправ над депутатами Верховной рады.

В переписке принимают участие бывший стрелок 108-го горно-штурмового батальона Захаров Владимир Валерьевич, морпех Византий Василий Васильевич и боец ВСУ Черноиваненко Захар Николаевич.

Это происходит на волне конфронтации между прежним главкомом ВСУ Валерием Залужным и президентом Украины Владимиром Зеленским, закончившейся отставкой Залужного. На его место Зеленский назначил Александра Сырского, который имеет противоречивую известность среди украинских военных.

 

# Международная политика # Владимир Зеленский # Валерий Залужный

Другие новости рубрики

Все новости
В Германии почти 20 тыс. бортпроводников не вышли на службу – забастовка
12 марта 2024 07:59

В Германии почти 20 тыс. бортпроводников не вышли на службу – забастовка

5 лыжников погибли в швейцарских Альпах
12 марта 2024 07:48

5 лыжников погибли в швейцарских Альпах

Умер автор мирового хита All by Myself, американский певец Эрик Кармен
12 марта 2024 07:37

Умер автор мирового хита All by Myself, американский певец Эрик Кармен