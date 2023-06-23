В Германии закрылись 120 аптек из-за нехватки лекарств и фармацевтов

Фармацевты требовали повышения зарплат, однако, по словам министра, средств в бюджете на это нет. К недовольству сотрудников добавился и дефицит ассортимента. На фоне санкций сократились поставки. Не имея разнообразия препаратов и сотрудников, только за первые три месяца этого года в стране закрылись 120 аптек. В трудной ситуации оказались, в частности, жители сельской местности, где за первой помощью принято обращаться именно в аптеку.