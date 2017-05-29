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Число жертв стихии в Москве возросло до 11: шокирующие кадры

29 мая 2017 16:47
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Новости России. 11 человек стали жертвами мощного урагана, который обрушился на российскую столицу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шторм, с порывами ветра до 22 метров в секунду, сопровождался ливнями, грозой, а местами и градом. Ветер вырывал с корнем деревья, валил остановки и рекламные щиты, срывал крыши с домов.

«Вдруг начали трещать деревья, я чуть не поседела»: как пользователи соцсетей реагировали на ураган в Москве 29 мая (здесь подробности). 

Число жертв стихии в Москве возросло до 11: шокирующие кадры-1

Число жертв стихии в Москве возросло до 11: шокирующие кадры-3

Число жертв стихии в Москве возросло до 11: шокирующие кадры-5

Число жертв стихии в Москве возросло до 11: шокирующие кадры-7

Число жертв стихии в Москве возросло до 11: шокирующие кадры-9


За несколько часов в оперативные службы Москвы поступило свыше 150 звонков. Серьезно затруднено движение на дорогах. Увеличены интервалы на одной из линий метро. Некоторые станции и вовсе закрыты для пассажиров. По данным синоптиков, буря утихнет лишь к утру вторника.

В аэропортах Москвы задержаны десятки рейсов. Однако самолеты в Минск пока прибывают практически по расписанию. Беларусь циклон обошел стороной. Небольшие осадки выпали по востоку страны. Сейчас мощный грозовой фронт движется в сторону Урала.

# Ураганы

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