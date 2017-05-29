Число жертв стихии в Москве возросло до 11: шокирующие кадры

Новости России. 11 человек стали жертвами мощного урагана, который обрушился на российскую столицу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шторм, с порывами ветра до 22 метров в секунду, сопровождался ливнями, грозой, а местами и градом. Ветер вырывал с корнем деревья, валил остановки и рекламные щиты, срывал крыши с домов.