В США торнадо вырывал с корнем деревья и разбрасывал автомобили

Новости США. Торнадо прошёлся по американскому Висконсину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сильнейший ветер вырывал с корнем деревья и разбрасывал по дорогам автомобили. Частично или полностью разрушены оказались несколько зданий.
Новости США. Торнадо прошёлся по американскому Висконсину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сильнейший ветер вырывал с корнем деревья и разбрасывал по дорогам автомобили. Частично или полностью разрушены оказались несколько зданий.
Есть сведения о пострадавших, однако точное их число пока не названо. В одной из местных школ открыто временное убежище для пострадавших и лишившихся крова людей.
Сотрудники служб экстренного реагирования устраняют последствия разгула стихии.