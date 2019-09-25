В США торнадо вырывал с корнем деревья и разбрасывал автомобили

Сильнейший ветер вырывал с корнем деревья и разбрасывал по дорогам автомобили. Частично или полностью разрушены оказались несколько зданий.

Есть сведения о пострадавших, однако точное их число пока не названо. В одной из местных школ открыто временное убежище для пострадавших и лишившихся крова людей.