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В США торнадо вырывал с корнем деревья и разбрасывал автомобили

25 сентября 2019 09:01
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Новости США. Торнадо прошёлся по американскому Висконсину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильнейший ветер вырывал с корнем деревья и разбрасывал по дорогам автомобили. Частично или полностью разрушены оказались несколько зданий.

В США торнадо вырывал с корнем деревья и разбрасывал автомобили-1

Есть сведения о пострадавших, однако точное их число пока не названо. В одной из местных школ открыто временное убежище для пострадавших и лишившихся крова людей.

В США торнадо вырывал с корнем деревья и разбрасывал автомобили-4

Сотрудники служб экстренного реагирования устраняют последствия разгула стихии.

# Торнадо в США # Фотофакт

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