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На границе Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка

29 апреля 2021 17:22
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На границе Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка между военными двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот район считается спорной территорией. Есть жертвы и пострадавшие.

На границе Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка-1

Стороны обвинили друг друга в провокациях. Бишкек сообщил об одной жертве и 17 раненых со своей стороны. По данным Душанбе, пострадали 9 граждан. Сейчас к границе стягиваются дополнительные силы.

На границе Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка-4

Тем временем в Бишкеке из-за произошедшего уже начались протесты. Митингующие возле Дома правительства требуют, чтобы к ним вышли президент и представители власти, которые курируют вопросы, связанные с признанием границ.

Напомним, на сегодня из почти тысячи километров границы между двумя государствами согласовано лишь чуть более 500 километров. В связи с этим на спорных территориях происходят конфликты.

# Международная политика # Фотофакт

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