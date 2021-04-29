На границе Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка между военными двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стороны обвинили друг друга в провокациях. Бишкек сообщил об одной жертве и 17 раненых со своей стороны. По данным Душанбе, пострадали 9 граждан. Сейчас к границе стягиваются дополнительные силы.

Тем временем в Бишкеке из-за произошедшего уже начались протесты. Митингующие возле Дома правительства требуют, чтобы к ним вышли президент и представители власти, которые курируют вопросы, связанные с признанием границ.

Напомним, на сегодня из почти тысячи километров границы между двумя государствами согласовано лишь чуть более 500 километров. В связи с этим на спорных территориях происходят конфликты.