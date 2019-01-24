Прямой эфир

Во время беспорядков в Венесуэле погибли 16 человек

24 января 2019 16:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Венесуэлы. На улицах слышны взрывы и выстрелы. Многотысячные протесты набирают обороты после вчерашнего провозглашения оппозиционного лидера и спикера парламента Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время беспорядков в Венесуэле погибли 16 человек -1

В столкновениях с полицией погибли уже 16 граждан. Более 200 человек были взяты под стражу. Почти сразу после выступления Гуайдо – США, Канада и ещё несколько стран признали его главой Венесуэлы.

Во время беспорядков в Венесуэле погибли 16 человек -4

Действующий лидер Николас Мадуро расценил эти действия как попытку госпереворота и разорвал дипломатические отношения с Белым домом.

Во время беспорядков в Венесуэле погибли 16 человек -7

МИД нашей страны заявил, что все проблемные вопросы в Венесуэле должны решаться самим его обществом и исключительно путем мирного диалога в рамках правового поля и Конституции. В ведомстве отметили: Беларусь с сопереживанием отслеживает ситуацию в Боливарианской республике.

Во время беспорядков в Венесуэле погибли 16 человек -10

# Акции протеста # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
11 сутки в Испании ищут 2-летнего мальчика. Девять деталей спасательной операции
24 января 2019 10:17

11 сутки в Испании ищут 2-летнего мальчика. Девять деталей спасательной операции

В бельгийской Валлонии запретят держать включённым двигатель автомобиля при его остановке
24 января 2019 09:47

В бельгийской Валлонии запретят держать включённым двигатель автомобиля при его остановке

Наводнения в Индонезии привели к гибели почти 30 жителей
24 января 2019 09:44

Наводнения в Индонезии привели к гибели почти 30 жителей