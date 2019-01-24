Во время беспорядков в Венесуэле погибли 16 человек

Новости Венесуэлы. На улицах слышны взрывы и выстрелы. Многотысячные протесты набирают обороты после вчерашнего провозглашения оппозиционного лидера и спикера парламента Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столкновениях с полицией погибли уже 16 граждан. Более 200 человек были взяты под стражу. Почти сразу после выступления Гуайдо – США, Канада и ещё несколько стран признали его главой Венесуэлы.

Действующий лидер Николас Мадуро расценил эти действия как попытку госпереворота и разорвал дипломатические отношения с Белым домом.