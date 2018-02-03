В Италии неизвестные открыли огонь по прохожим из автомобиля и скрылись с места преступления

Новости Италии. Срочные сообщения приходят из Италии. В городе Мачерата злоумышленники открыли огонь по прохожим, а затем скрылись с места преступления на автомобиле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Италии. Срочные сообщения приходят из Италии. В городе Мачерата злоумышленники открыли огонь по прохожим, а затем скрылись с места преступления на автомобиле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ранения получили по меньшей мере 6 человек. Они госпитализированы. По предварительной информации, все пострадавшие – мигранты.
Мэр города обратился с призывом к жителям – не выходить из своих домов пока не завершится спецоперация по поиску злоумышленников.