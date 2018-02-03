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В Италии неизвестные открыли огонь по прохожим из автомобиля и скрылись с места преступления

03 февраля 2018 13:36
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Новости Италии. Срочные сообщения приходят из Италии. В городе Мачерата злоумышленники открыли огонь по прохожим, а затем скрылись с места преступления на автомобиле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Италии неизвестные открыли огонь по прохожим из автомобиля и скрылись с места преступления -1

Ранения получили по меньшей мере 6 человек. Они госпитализированы. По предварительной информации, все пострадавшие – мигранты.

В Италии неизвестные открыли огонь по прохожим из автомобиля и скрылись с места преступления -3

Мэр города обратился с призывом к жителям – не выходить из своих домов пока не завершится спецоперация по поиску злоумышленников.  

В Италии неизвестные открыли огонь по прохожим из автомобиля и скрылись с места преступления -5

# Фотофакт # Стрельба

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