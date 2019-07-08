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Во Франкфурте-на-Майне обезвредили 500-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны

08 июля 2019 12:35
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Новости Германии. В немецком Франкфурте-на-Майне обезвредили бомбу времен Второй мировой войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франкфурте-на-Майне обезвредили 500-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны-1

Неразорвавшийся боеприпас весом 500 килограммов был обнаружен во время строительных работ неподалеку от Европейского Центрального банка. В целях обеспечения безопасности властям пришлось эвакуировать целый район: дома на время покинули 16 тысяч человек. Кроме жилых зданий, в зону эвакуации попали железнодорожный вокзал, станции городской электрички и полицейский участок.

Во Франкфурте-на-Майне обезвредили 500-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны-4

Во Франкфурте-на-Майне обезвредили 500-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны-6

# Оружие и боеприпасы # Фотофакт

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