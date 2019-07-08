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На парламентских выборах в Греции победила партия «Новая демократия»

08 июля 2019 12:32
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Новости Греции. Победу на досрочных парламентских выборах в Греции одержала партия «Новая демократия» во главе с Кириакосом Мицотакисом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она набрала около 40 % голосов избирателей и получила 158 из 300 кресел в парламенте. В копилке правящей коалиции оказалось всего 30 % голосов.

Чего ждут жители Греции после выборов в парламент?

Церемония приведения к присяге нового премьер-министра 8 июля проходит в Афинах. Кириакос Мицотакис уже получил от президента мандат на формирование нового правительства.

На парламентских выборах в Греции победила партия «Новая демократия»-1

# Международная политика # Фотофакт

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