На парламентских выборах в Греции победила партия «Новая демократия»

Новости Греции. Победу на досрочных парламентских выборах в Греции одержала партия «Новая демократия» во главе с Кириакосом Мицотакисом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она набрала около 40 % голосов избирателей и получила 158 из 300 кресел в парламенте. В копилке правящей коалиции оказалось всего 30 % голосов.

Чего ждут жители Греции после выборов в парламент?

Церемония приведения к присяге нового премьер-министра 8 июля проходит в Афинах. Кириакос Мицотакис уже получил от президента мандат на формирование нового правительства.