Во французских Альпах из-за схода лавины погибли два горнолыжника

Новости Франции. Сошедшая во французских Альпах лавина унесла жизни двух горнолыжников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел в департаменте Верхняя Савойя. Одного экстремала доставили в больницу с различными травмами. А в коммуне Самоэн, также после схода снежных масс, пропавшим без вести числится один человек. Поисково-спасательная операция, которая велась на протяжении пяти часов, в данный момент приостановлена.