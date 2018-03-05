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Во французских Альпах из-за схода лавины погибли два горнолыжника

05 марта 2018 09:38
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Новости Франции. Сошедшая во французских Альпах лавина унесла жизни двух горнолыжников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во французских Альпах из-за схода лавины погибли два горнолыжника-1

Инцидент произошел в департаменте Верхняя Савойя. Одного экстремала доставили в больницу с различными травмами. А в коммуне Самоэн, также после схода снежных масс, пропавшим без вести числится один человек. Поисково-спасательная операция, которая велась на протяжении пяти часов, в данный момент приостановлена.

Во французских Альпах из-за схода лавины погибли два горнолыжника-4

В районе сохраняется неблагоприятная погода и опасность схода лавин. В связи со сложившейся ситуацией, глава МВД страны призвал всех любителей зимнего спорта соблюдать осторожность в горах. Только за последние три дня во французских Альпах и Пиренеях погибли 6 человек.

# Фотофакт # Несчастный случай

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